Врачи назвали самый смертельный вид рака

Российские врачи выяснили, от каких злокачественных образований россияне умирают в течение одного года после даты впервые установленного диагноза. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первыми в списке крайне смертельных онкологических заболеваний, сопровождающихся новообразованиями, значатся рак пищевода. Пятьдесят девять процентов пациентов, которым врачи диагностировали такое заболевание, умирают в течение года или менее. Срок жизни сорока девяти больных раком легких также редко не превышает триста шестьдесят пять дней.

Столько же высокие показатели «крайней летальности» в течение одного года с момента постановки диагноза зафиксированы у больных раком желудка (сорок семь и четыре процента), тканей лимфы и кровотока (двадцать два и три процента) и у пациентов с онкологией прямой кишки (двадцать один и шесть процентов).

Не менее фатальными может быть онкология шейки матки - почти четырнадцать онкологических больных с таким диагнозом не доживают до года, и рак молочной железы - у пяти целых и восьми десятых процента больных наблюдается «одногодичная летальность».

Отметим, ранее эксперты «Приморской газеты» рассказывали о врачебном открытии в области профилактики онкологических заболеваний, а также болезней сердца и аутоиммунных нарушений. Оказалось, что в качестве полезного профилактического препарата можно использоваться гранат, который желательно регулярно употреблять в пищу как сыром виде, а так и консистенции свежевыжатого сока. Также врачи рекомендуют иногда добавлять зерна гранами в уже готовые блюда или салаты, чтобы насытить организм необходимыми микроэлементами и витаминами группы В.

Екатерина Цой