Врачи оперировали пациентов в неподходящей палате

В Петропавловске-Камчатске врачи одной из больниц грубо нарушили санитарные нормы, оперируя пациентов прямо в палате, а не в специальной операционной, сообщает DEITA.RU.

В Роспотребнадзоре Камчатки сообщили, что нарушения нашли в октябре. Ведомство сообщило, что операции врачи вели в противошоковой палате хирургического корпуса.

«После того, как была проведена проверка, удалось выяснить, что палата и операции в ней не соответствуют санитарным требованиям. В помещении не было строгого разделения на операционную часть, зону строгого режима и дополнительные помещения», - обозначил камчатский эксперт из центра гигиены и эпидемиологии края.

Кроме того, медперсонал надевал спецодежду и обрабатывал руки уже в помещении самой палаты.

После проверки стало известно, что проводить операции в неприспособленном к этому помещении медикам поручил главврач. По словам источника, эта мера была принята на время – пока ремонтируется операционная.

Суд признал руководство больницы виновным и запретил проводить операции в непредназначенной для этого палате. Строгих санкций за это, однако, не последует, так как в целом значительных нарушений, вредящих здоровью пациентов, не было обнаружено. К тому же, на время ремонта указанное помещение оказалось самым подходящим для операций.

Александра Маслова