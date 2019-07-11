Стало известно, сколько шоколада можно употребить без вреда для здоровья, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Издание провело опрос среди профессиональных медиков, которые рассказали о предельно допустимых дозах тёмного шоколада, которые не только не повредят здоровью, но и окажут благоприятное воздействие на состояние человека.

Как оказалось, ежедневно можно кушать до половины плиточки шоколада. В этом случае для любого человека нет никакой опасности заработать неприятности со здоровьем.

При этом, как отмечают специалисты, употреблять шоколада, как и любые другие виды сладкого, следует в первой половине дня для того, чтобы калории, которые пришли вместе с ним, были израсходованы до того, как человек ляжет спать.

Врачи отмечают, что в шоколаде содержатся вещества, которые мешают человеку заснуть. Именно поэтому его не следует есть перед сном. Также эксперты указали на то, что дозу шоколада можно поднимать только в том случае, если вам предстоит тяжёлая физическая нагрузка.

Дмитрий Шевченко