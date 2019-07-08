Только за год 44 фармкомпании перевели российским врачам более 3 млрд рублей, сообщает DEITA.RU.



В июне 44 фармацевтические компании отчитались о выплатам российским врачам. Официально - за участие в конференциях, лекциях и помощи в консультациях. По данным РБК, суммарно компании потратили на это 3,5 млрд рублей.

Средний размер выплаты от компаний врачам составил от 24 тысяч до 252 тысяч рублей. Сумма зависит от компании. Еще 2,9 млрд рублей получили врачи, которые пожелали остаться анонимными.

Больше всего врачам заплатила фирма Bayer — 498,6 млн рублей. Точное количество врачей, которые получили вознаграждения, неизвестно. По оценкам РБК, их от 4 тысяч человек до 7 тысяч человек.

Также известно, что по итогам прошлого года 30 российских врачей получили от фармкомпаний более миллиона на руки. Так, специалист-репродуктолог из Челябинска в 2018 году получила 2,7 млн рублей.

Елена Миронова