Стали известны самые нелепые допущения, которые позволяют себе пациенты, сообщает DEITA.RU.

На самом популярном сайте в мировом интернете Reddit возникло обсуждение привычек, а также частных случаев, которые не идут на пользу здоровью больных.

Тему подхватили профессиональные врачи, которые поделились своим опытом в этом вопросе. Квалифицированные медики отметили, что больные часто не соблюдают базовых правил перед операциями.

Например, едят за несколько часов до процедуры, а некоторые даже употребляют алкоголь, несмотря на строжайшие запреты врачей.

Также, по словам врачей, очень часто пациенты перед прохождением МРТ оставляют на своём теле металлические украшения и другие предметы, которые запрещено иметь при себе при этом исследовании.

Один из комментаторов написал, что немало людей не снимают упаковку с ректальных свечей перед их использованием, а ещё один доктор вспомнил как его больных перепутал антибиотики с пробиотиками и пытался вылечить ими сифилис.

Дмитрий Шевченко