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Врачи предупредили о неприятных побочных эффектах от кофе
Любители этого напитка становятся зависимыми от него,
сообщает DEITA.RU.
Врачи рассказали о целом «букете» неприятных побочных эффектов от употребления кофе. Так, любители этого напитка становятся подобны наркоманам: кофеин вызывает сильное привыкание, поэтому постоянно хочется еще кружечку.
Кроме того, от употребления кофе люди становятся раздражительными и нервными. Также появляется учащенное сердцебиение, сообщает РИА «ФАН».
Однако врачи обращают внимание: эффект от кофеина крайне непродолжительный. Действовать на организм вещества перестают уже через полчаса после употребления.
Елена Миронова