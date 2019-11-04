Врачи предупредили о неприятных побочных эффектах от кофе

Любители этого напитка становятся зависимыми от него, сообщает DEITA.RU.



Врачи рассказали о целом «букете» неприятных побочных эффектов от употребления кофе. Так, любители этого напитка становятся подобны наркоманам: кофеин вызывает сильное привыкание, поэтому постоянно хочется еще кружечку.

Кроме того, от употребления кофе люди становятся раздражительными и нервными. Также появляется учащенное сердцебиение, сообщает РИА «ФАН».

Однако врачи обращают внимание: эффект от кофеина крайне непродолжительный. Действовать на организм вещества перестают уже через полчаса после употребления.

Елена Миронова