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Врачи призывают насторожиться любителям этих продуктов
Некоторые пищевые привычки на самом деле говорят о серьезных
заболеваниях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Медики предупреждают: тяга к некоторым продуктам может быть сигналом о неполадках в организме и даже серьезных заболеваниях.
Сладкое – сигнал проверить кишечник или желудок. Сахар «съедает» еще и грибок.
Соленое организм обычно требует при воспалениях мочеполовой системы и сниженном иммунитете.
Пряности говорят о том, что иммунитет почти на нуле.
Лук и горчица – сигнал дать организму фитонцидов, которые борются с вирусами.
Семечки и орехи – дефицит витамина Е. это говорит о панкреатите или синдроме короткой кишки.
Елена Миронова