Врачи призывают насторожиться любителям этих продуктов

Некоторые пищевые привычки на самом деле говорят о серьезных заболеваниях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Медики предупреждают: тяга к некоторым продуктам может быть сигналом о неполадках в организме и даже серьезных заболеваниях.

Сладкое – сигнал проверить кишечник или желудок. Сахар «съедает» еще и грибок.

Соленое организм обычно требует при воспалениях мочеполовой системы и сниженном иммунитете.

Пряности говорят о том, что иммунитет почти на нуле.

Лук и горчица – сигнал дать организму фитонцидов, которые борются с вирусами.

Семечки и орехи – дефицит витамина Е. это говорит о панкреатите или синдроме короткой кишки.

Елена Миронова