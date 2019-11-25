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Врачи пускают к новорожденным кого попало - фото

младенец, новорожденный

Жительница Владивостока заявила, что в перинатальном центре города врачи пускают неизвестных лиц к новорожденным, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет revizor_vdk.

По словам молодой мамы, 9 июня текущего года она вместе с малышкой выписывалась из Перинатального центра. Им были предложены услуги фотографа, на которые они якобы согласились. «Девушка заходила в комнату, где собирают ребёнка, снимала родственников. Сумма за 10-15 минут 4,5 тысячи рублей. За эти деньги обещали диск с фотографиями и 12 распечатанных фото. Фото мы забрали спустя месяц примерно и... шок! Фото ужасные, — делится впечатлениями мама. — Звонили по указанному номеру фотографу, недоступен! Позвонила в Перинатальный центр, выяснить контакты данного чудо фотографа! И о чудо, там мне сообщают, что они не знают, кто это и контактов фотографа у них нет!»

После случившегося молодая мама задается единственным вопросам, кого в медицинском учреждении допускают к младенцам.

Екатерина Брязгунова

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