Врачи рассказали, как не растолстеть на карантине

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Специалисты рекомендуют составить меню на месяц

Сидя дома целыми днями и имея в постоянном доступе холодильник, некоторые россияне не могут удержаться от того, чтобы заглянуть лишний раз туда в поисках еды. Врачи рассказали, почему так важно придерживаться правильного питания в дни карантина, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

- Не нужно сидеть на жестких диетах и сильно урезать калории. Однако, «неправильные» продукты и режим «заедания стресса» лучше отключить, - обозначила врач Маргарита Аристархова.

В целом, врачи рекомендуют есть побольше фруктов и овощей, мяса, птицы, рыбы и каши. При этом лучше исключить сладости и фаст-фуд. Также стоит ограничить употребление кофе и энергетиков – они мешают расслабиться.

Также медики рекомендуют пить меньше алкоголя, лучше вовсе не употреблять его на карантине. 

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