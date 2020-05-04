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Врачи рассказали, как не растолстеть на карантине
Специалисты рекомендуют составить меню на месяц
Сидя дома целыми днями и имея в постоянном доступе холодильник, некоторые россияне не могут удержаться от того, чтобы заглянуть лишний раз туда в поисках еды. Врачи рассказали, почему так важно придерживаться правильного питания в дни карантина, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
- Не нужно сидеть на жестких диетах и сильно урезать калории. Однако, «неправильные» продукты и режим «заедания стресса» лучше отключить, - обозначила врач Маргарита Аристархова.
В целом, врачи рекомендуют есть побольше фруктов и овощей, мяса, птицы, рыбы и каши. При этом лучше исключить сладости и фаст-фуд. Также стоит ограничить употребление кофе и энергетиков – они мешают расслабиться.
Также медики рекомендуют пить меньше алкоголя, лучше вовсе не употреблять его на карантине.