Стало известно, кому может повредить популярный напиток, сообщает DEITA.RU.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала порталу "Вечерняя Москва" о том, что людям в состоянии хронической усталости следует отказаться от употребления кофе.



По словам диетолога, в ситуации, когда организм ослаблен и человек чувствует себя лишённым энергии употребление кофе может загнать его в порочный круг, из которого будет очень сложно выпутаться.

Другими словами, если человек хочет снять усталость, то бодрящий напиток даст эффект лишь на короткий период и, наоборот, на длинной дистанции высосет ещё больше энергии, что только усугубит ситуацию.

Дмитрий Шевченко