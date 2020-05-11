Врачи рассказали, можно ли заразиться коронавирусом во время купания

В Роспотребнадзоре назвали вероятность заболеть коронавирусом во время купания на открытых водоемах, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

По словам эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, во время купания в реках и озерах заразиться кишечными бактериями и паразитами гораздо вероятнее, чем коронавирусом.

Эксперт объяснил, что жизнеспособность вируса на разных поверхностях сильно ограничена, а при нагревании от 30 градусов он теряет свою активность. Поэтому шанс заразиться КОВИД во время купания в теплую погоду крайне низок.

При этом опасность заразиться воздушно-капельным путем имеется даже в жару. Вирус полностью разрушается только при температуре +70 градусов.