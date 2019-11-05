Врачи рассказали о необычном и полезном продукте

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Диетолог Татьяна Солнцева рассказала, чем полезна консервированная рыба, сообщает DEITA.RU.

По информации РИА «Новости», в консервированной рыбе содержатся полезные витамины, жирные кислоты Омега-3, витамины B и D. Все это, по словам врача, укрепляет иммунную систему, а так же помогает в профилактике заболеваний сосудов и сердца.

«Самая полезная рыба – тунец. Он усваивается на 95%, низкокалориен. Подходит для спортсменов и худеющих», - отметила диетолог.

Однако, по содержанию Омега-3 и витамина D все рекорды бьет печень трески, добавила доктор.

«Рыбные консервы полезны, но не подходят для ежедневого употребления – в них слишком много соли, до суточной дозы в одной банки», - подчеркнула Солнцева.

Кроме того, врач посоветовала выбирать продукцию «в собственном соку», без жирных или слишком кислых маринадов и заправок.

Отметим, что рыба и морепродукты – довольно популярный на Дальнем Востоке продукт.

«Я ем консервы не так уж часто, предпочитаю брать свежую рыбу. Но, в целом, как закуска к праздничному столу, не так уж плохо. Раньше часто брала консервы, теперь чуть реже», - делится жительница краевого центра Любовь.

 

Александра Маслова

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