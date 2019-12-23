Врачи рассказали о незаметных симптомах рака

Некоторые люди могут годами не обращать внимания на первые симптомы рака, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала сотрудник Московского клинического научного центра, одними из признаков, на которые многие пациенты не обращают внимания, являются постоянная головная боль, заложенность носа и пигментные пятна.

Кроме того, опасными признаками могут стать уплотнения и шишки, а также острая боль в голове или шее. Также важно обратить внимание на неприятные ощущения при глотании и шатания зубов без очевидной причины.

Онколог также отметила, что чем раньше будет диагностирована болезнь, тем проще потом ее вылечить.

Напомним, ранее DEITA.RU. писала о том, как можно избежать рака молочной железы. Одним из действенных способов профилактики названо похудение. В исследовании ученых отмечалось, что женщины, которые значительно похудели к 50 годам, снизили вероятность возникновения рака на 26%.

Кроме того, ранее писалось, что алкоголь и курение могут серьезно увеличить вероятность опасного заболевания.

Александра Маслова