Врачи рассказали, почему зимой надо сбрить бороду

Московский департамент здравоохранения рассказал о том, почему важно убирать растительность с лица в зимний период, сообщает DEITA.RU.

В целом врачи рекомендовали особенно тщательно следить бородой и усами в зимнее время. А еще лучше – вовсе сбрить.

Как отметил специалист департамента, неухоженные борода или усы могут стать благодатной почвой для развития и размножения многих бактерий, в том числе и вредных вирусов.

Зимой люди часто надевают шарфы и тепло кутаются, что создает особую атмосферу повышенной влажности в нижней части лица. В том числе в бороде могут оседать остатки слюны и мокроты, что увеличивает вероятность повторного заболевания.

Александра Маслова