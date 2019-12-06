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Врачи рассказали, почему зимой надо сбрить бороду
Московский департамент здравоохранения рассказал о том, почему важно убирать растительность с лица в зимний период, сообщает DEITA.RU.
В целом врачи рекомендовали особенно тщательно следить бородой и усами в зимнее время. А еще лучше – вовсе сбрить.
Как отметил специалист департамента, неухоженные борода или усы могут стать благодатной почвой для развития и размножения многих бактерий, в том числе и вредных вирусов.
Зимой люди часто надевают шарфы и тепло кутаются, что создает особую атмосферу повышенной влажности в нижней части лица. В том числе в бороде могут оседать остатки слюны и мокроты, что увеличивает вероятность повторного заболевания.
Александра Маслова