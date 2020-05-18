Врачи рассказали, поможет ли от коронавируса советский способ профилактики

Михаил Лебедев, эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщил, что в большинстве случаев одного лишь закаливания не хватает, чтобы полноценно бороться с заболеваниями, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалист отмечает – безусловно, закаливание повышает защитные возможности иммунитета, однако в некоторых ситуациях этого не хватает – слова эксперта приводит издание «Ura.news».

Тем не менее, метод закаливания сказывается на организме в положительном ключе, например дарит возможность существенно снизить тяжесть и длительность недуга, а также уменьшает вероятность и частоту осложнений.

Ранее сообщалось о ситуации с инфицированием коронавирусной инфекцией в России. За минувшие сутки стало известно о 9 709 случаях инфицирования, отмечено 94 летальных исхода и четыре тысячи случаев выздоровления.