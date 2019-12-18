Врачи сказали, что нужно есть зимой

Рекомендации помогут сохранить здоровье зимой, сообщает DEITA.RU.



Роспотребнадзор Санкт-Петербурга составил рекомендации по правильному питанию в зимний период. Как пишут «Невские новости», главное правило – выбирать более калорийную пищу.

Однако калорийная еда тоже должна быть правильной и не вредить организму. Роспотребнадзор советует есть больше рыбы, растительных масел, зерновых продуктов и орехов.

Специалисты также советуют выпивать в день не менее 1,5 -2 литров воды. Также лишним не будет добавить в рацион витаминно-минеральные комплексы.

Елена Миронова