Врачи сказали, что нужно есть зимой

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Еда

Рекомендации помогут сохранить здоровье зимой, сообщает DEITA.RU.

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга составил рекомендации по правильному питанию в зимний период. Как пишут «Невские новости», главное правило – выбирать более калорийную пищу.

Однако калорийная еда тоже должна быть правильной и не вредить организму. Роспотребнадзор советует есть больше рыбы, растительных масел, зерновых продуктов и орехов.

Специалисты также советуют выпивать в день не менее 1,5 -2 литров воды. Также лишним не будет добавить в рацион витаминно-минеральные комплексы.

Елена Миронова

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