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Врачи сказали, на сколько подорожают справки для водителей

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Сейчас получение справки для прав стоит около 400 рублей, сообщает DEITA.RU.

Российских водителей мучает вопрос – сколько будет стоит получение справки со следующей недели. Напомним, с 22 ноября каждый водитель и кандидат в водители обязан будет сдать 2 анализа у нарколога: на наркотики и употребление алкоголя.

Медики уже предупредили, что подорожать услуга может сразу в несколько раз. Однако не все регионы раскрыли цены.

Как пишет Ura.ru, на Кургане выдали новую стоимость получения справки – такой порядок цен будет по всей стране. Так, если до 22 ноября справка стоила 370 рублей, то с 22 числа обойдется в 2 тысячи рублей. Подорожание объясняют дороговизной самих исследований и расходников для них.

Елена Миронова

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