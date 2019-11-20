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Врачи сказали, на сколько подорожают справки для водителей
Сейчас получение справки для прав стоит около 400 рублей,
сообщает DEITA.RU.
Российских водителей мучает вопрос – сколько будет стоит получение справки со следующей недели. Напомним, с 22 ноября каждый водитель и кандидат в водители обязан будет сдать 2 анализа у нарколога: на наркотики и употребление алкоголя.
Медики уже предупредили, что подорожать услуга может сразу в несколько раз. Однако не все регионы раскрыли цены.
Как пишет Ura.ru, на Кургане выдали новую стоимость получения справки – такой порядок цен будет по всей стране. Так, если до 22 ноября справка стоила 370 рублей, то с 22 числа обойдется в 2 тысячи рублей. Подорожание объясняют дороговизной самих исследований и расходников для них.
Елена Миронова