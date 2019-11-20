Врачи сказали, на сколько подорожают справки для водителей

Сейчас получение справки для прав стоит около 400 рублей, сообщает DEITA.RU.



Российских водителей мучает вопрос – сколько будет стоит получение справки со следующей недели. Напомним, с 22 ноября каждый водитель и кандидат в водители обязан будет сдать 2 анализа у нарколога: на наркотики и употребление алкоголя.

Медики уже предупредили, что подорожать услуга может сразу в несколько раз. Однако не все регионы раскрыли цены.

Как пишет Ura.ru, на Кургане выдали новую стоимость получения справки – такой порядок цен будет по всей стране. Так, если до 22 ноября справка стоила 370 рублей, то с 22 числа обойдется в 2 тысячи рублей. Подорожание объясняют дороговизной самих исследований и расходников для них.

Елена Миронова