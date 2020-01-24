Новости
Миронов: «С Кравцовым образование ждут не лучшие времена»
24 Январь 2020, 05:45
Вслед за главой ПФР пост может покинуть руководитель еще одной соц организации
24 Январь 2020, 05:00
Врачи сказали о самочувствии двух мужчин с подозрением на китайский вирус
24 Январь 2020, 04:15
ГИБДД и суд лишили водителя прав за «Корвалол»
24 Январь 2020, 03:30
Водителям сказали, как оформить новое авто по всем правилам
24 Январь 2020, 02:30
Оригинальные способы обмана раскрыли в Сети
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Рост цен на бензин на 5% прокомментировали эксперты
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Врачи назвали неочевидную причину гастрита
23 Январь 2020, 23:45
Врачи сказали о самочувствии двух мужчин с подозрением на китайский вирус
В среду их в капсулах госпитализировали из аэропорта «Пулково»,
сообщает DEITA.RU.
Врачи Городской клинической инфекционной больницы в Санкт-Петербурге рассказали о состоянии двух пациентов. Мужчин в среду доставили в больницу с подозрением на наличие коронавируса из Китая.
Как пишут «Невские новости», в четверг стало известно, что коронавируса у обоих мужчин не обнаружили. Сейчас их лечат от ОРВИ.
Ранее сообщалось о том, что коронавирус из китайского города Ухань начал расползаться по разным странам. В Хабаровске с рейса сняли пассажира с подозрениями на опасный вирус, а в Таиланде женщина умерла именно от него.
Елена Миронова