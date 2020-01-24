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6 Декабрь 2019, 18:15

Врачи сказали о самочувствии двух мужчин с подозрением на китайский вирус

вирус

В среду их в капсулах госпитализировали из аэропорта «Пулково», сообщает DEITA.RU.

Врачи Городской клинической инфекционной больницы в Санкт-Петербурге рассказали о состоянии двух пациентов. Мужчин в среду доставили в больницу с подозрением на наличие коронавируса из Китая.

Как пишут «Невские новости», в четверг стало известно, что коронавируса у обоих мужчин не обнаружили. Сейчас их лечат от ОРВИ.

Ранее сообщалось о том, что коронавирус из китайского города Ухань начал расползаться по разным странам. В Хабаровске с рейса сняли пассажира с подозрениями на опасный вирус, а в Таиланде женщина умерла именно от него.

Елена Миронова

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