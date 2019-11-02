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Врачи сказали, почему опасно ходить с голыми щиколотками
Врачи не рекомендуют морозной зимой ходить с голыми щиколотками, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет ТАСС.
По мнению экспертов, ношение коротких брюк зимой может привести к локальному переохлаждению и сосудистым заболеваниям.
Также подобная мода может привести к простудам, так как даже небольшой участок открытой кожи гарантирует переохлаждение всего организма. Кроме того, возможно воспаление голеностопных суставов с последующим развитием опасного артроза.
По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, ноги зимой обязательно должны содержаться в тепле. Иначе можно заработать плохое кровообращение, что будет напоминать о бурной молодости всю жизнь.
Екатерина Брязгунова