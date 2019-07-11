Стало известно, по каким причинам россияне вызывали скорую помощь чаще всего в 2018 году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве выяснили, что основной причиной вызовов скорой стали внезапные заболевания и неожиданные состояния – это 31,5 миллионов выездов. Вторая причина – травмы или отравления: 3,8 миллионов выездов сделаны из-за этого. Третий повод – роды и осложнения при беременности: 552 тысяч выездов медиков.

Всего за прошлый год россияне вызывали скорую помощь и дожидались визита врачей 43,9 миллиона раз.

Анастасия Туркова