Молодые и опытные специалисты со всех уголков страны стали приезжать жить и работать на Сахалин в рамках новой кадровой политики в сфере здравоохранения. В начале года задачу привлечь недостающих специалистов перед областным правительством поставил глава региона Валерий Лимаренко, сообщает DEITA.RU.



Молодой врач-неонатолог Софья Шабалина в этом году завершила свое обучение в Ярославле и оставила родной край, переехав на Сахалин. С конца июля девушка работает в областном перинатальном центре. По ее словам, в стране для молодых специалистов работает значительное количество кадровых программ, однако условия программ в остальных регионах значительно хуже.

«На Крайнем Севере, например, высокие «подъемные», но жить надо в условиях вечной мерзлоты. А здесь мне очень нравится климат. Есть и горы, и море, город прекрасный. Рабочие условия меня тоже полностью устраивают. Перинатальный центр в Южно-Сахалинске очень хорошо укомплектован, установлено новое японское оборудование, есть все необходимое», - рассказала корреспонденту агентства Софья Шабалина.

И таких, как Софья, уже немало: сейчас на остров приехало 115 молодых врачей, которые приступили к работе, как в областном центре, так и в других районах области. Среди них терапевты, стоматологи, кардиологи и другие узкие специалисты.

Есть и сахалинцы, которые после обучения возвращаются на малую родину, тогда как в целом по Дальнему Востоку тенденция обратная. Так, Олег Пнюхтин вначале отучился в Благовещенске, потом два года ординатуры во Владивостоке, а после обучения вернулся на остров. По его словам, в консультативно-диагностическом центре представлена очень мощная техническая база, и уезжать с острова он не собирается.

Серьезно к вопросу дефицита медицинских кадров начали подходить после того, как врио губернатора Валерий Лимаренко в начале года поручил заняться решением этой проблемы.

– Повышение качества и доступности медицины – одно из ключевых направлений работы областного правительства. У нас есть ресурсы, чтобы построить современные больницы, поликлиники, ФАПы, чтобы закупить высокотехнологичное оборудование. Но во главе всего – люди. Поэтому, чтобы восполнить нехватку кадров, важно создать на островах лучшие условия работы, – подчеркнул глава региона.

Специально для этого были приняты новые и расширены старые меры поддержки. Так, были увеличены суммы подъемных (до 2,6 млн. рублей в зависимости от района), также власти готовы помочь с покупкой жилья – оплатить до 60% от стоимости квартиры (до 3 млн. рублей), на аренду квартиры предусмотрена компенсация до 25 тысяч рублей.

В этом году на острова планируется привлечь порядка 240 специалистов. 20 из них начнут работать в областной клинической поликлинике, 12 врачей будут трудоустроены в детскую поликлинику, девять в городскую поликлинику №6 Южно-Сахалинска. По шесть врачей ожидают в Охинской и Тымовской ЦРБ, еще пять специалистов отправят работать в Холмскую ЦРБ.

Помимо привлечения специалистов, новые меры предусматривают прохождение стажировок и обучение в лучших медицинских центрах страны и зарубежья. В этом году обучение пройдут 200 работающих специалистов, также уже увеличен целевой набор студентов в медицинские образовательные учреждения в два раза – до 100 человек.

Отметим, что за прошедшие с начала года месяцы сфера здравоохранения в области сделала резкий скачок и уже постепенно становится примером для других регионов России. Высокую оценку позитивным изменениям недавно дали участники выездного совещания комитета по социальной политике Совета Федерации, которое состоялось в Южно-Сахалинске.

Масштабные изменения в здравоохранение видны и в областном центре: ремонт филиала детской поликлиники уже вышел на финальный этап и будет завершен к 15 сентября. В бюджете региона в этом году предусмотрели 2,7 млрд рублей на ремонт медицинских учреждений, что в два с половиной раза больше чем в прошлом году. В планах на ближайшие пять лет построить 65 новых медицинских объектов. Выросло вдвое и финансирование на закупку оборудования – до 1,2 млрд. Это позволит докупить самые необходимые аппараты уже в этом году.

Иван Юрьев