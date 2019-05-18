Родителей, которые воспитывают своих детей веганами, бельгийские врачи предлагают отдавать под суд, сообщает DEITA.RU со ссылкой на газету The New York Post.

По мнению медиков Королевской академии медицины, веганство в детском возрасте не только не рекомендуется, но даже запрещается. Так как растущий организм должен получать животные жиры и аминокислоты, которые содержатся только в молочных и мясных продуктах.

Отмечается, что приучать ребенка к веганству можно только в более старшем возрасте, и то диета должна сопровождаться строгим медицинским контролем.

Екатерина Брязгунова