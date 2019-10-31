telegr wh call

Новости

Путин недоволен российскими поликлиниками

31 Октябрь 2019, 23:45

С ножом под галлюцинациями: в детском садике зарезали ребенка

31 Октябрь 2019, 23:15

Штрафы по ОСАГО увеличат в разы

31 Октябрь 2019, 22:45

Врачи уезжают из регионов в поисках лучшей жизни

31 Октябрь 2019, 22:15

Водителям разрешат оспорить штрафы с камер онлайн

31 Октябрь 2019, 21:45

Россиян ждет небывалый рост тарифов

31 Октябрь 2019, 21:15

Коллекторы купили: россиян заочно вынуждают оплачивать кредиты по второму кругу

31 Октябрь 2019, 20:45

Судимость «случайно» не заметили у нового представителя Совета федерации

31 Октябрь 2019, 20:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Врачи уезжают из регионов в поисках лучшей жизни

операция врач

Бурятия в прошлом году потеряла сразу 59% медиков, сообщает DEITA.RU.

Минздрав подсчитал количество врачей в российских регионах в 2018 году и сравнил показатели за 2017 год. Судя по справке, в 54 регионах наблюдается значительный отток врачей. Данные опубликовал РБК.

Как стало известно изданию, хуже всего ситуация в Бурятии. За год регион потерял 59% врачей: количество снизилось с 3673 врачей до 1499. На втором месте оказалась Новосибирская область. Там пропали 58% врачей. В топ-5 вошли также Томская область (18%), Кемеровская область (17,3%) и Якутия (17,2%).

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, врачи просто переезжают из одних регионов в другие – в поиске более комфортной жизни. Еще одна причина – зарплаты. Не все регионы до сих пор выполнили поручение президента довести уровень зарплаты медиков до 200% от средней зарплаты в регионе.

Елена Миронова

Читайте также:

Приём врача по видеосвязи запустят на Сахалине

Самые высокие в России подъемные для врачей платят на Сахалине

Видео: Очередь к врачу россияне занимают с ночи

Популярное

«Ничего не положено» — многодетная мать попала в неприятную историю

Дальневосточные гектары помешали теневому бизнесу в Приморье

Скандальный закон пытаются отменить пикетами и петициями

Аномалия: приморская земля стремительно дорожает
Загрузка...
Загрузка...