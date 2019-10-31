Врачи уезжают из регионов в поисках лучшей жизни

Бурятия в прошлом году потеряла сразу 59% медиков, сообщает DEITA.RU.



Минздрав подсчитал количество врачей в российских регионах в 2018 году и сравнил показатели за 2017 год. Судя по справке, в 54 регионах наблюдается значительный отток врачей. Данные опубликовал РБК.

Как стало известно изданию, хуже всего ситуация в Бурятии. За год регион потерял 59% врачей: количество снизилось с 3673 врачей до 1499. На втором месте оказалась Новосибирская область. Там пропали 58% врачей. В топ-5 вошли также Томская область (18%), Кемеровская область (17,3%) и Якутия (17,2%).

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, врачи просто переезжают из одних регионов в другие – в поиске более комфортной жизни. Еще одна причина – зарплаты. Не все регионы до сих пор выполнили поручение президента довести уровень зарплаты медиков до 200% от средней зарплаты в регионе.

Елена Миронова