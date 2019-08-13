Учёные нашли новую угрозу человечеству, сообщает DEITA.RU.

Специалисты из института Сангера в британском Хинкстоне заявили, что людям грозит страшная инфекционная болезнь. Исследование медиков опубликовало издание Nature Genetics.

Согласно данным, представленным в материале, в мире могут распространиться бактерии, которые вызывают тяжёлые формы энтерколита, в том числе трудноизлечимую диарею.

Отмечается, что микробы уже приспособились к жизни в клиниках, поэтому всё меньше остается шансов на избавление от инфекции.

Кроме этого, учёные выяснили, что бактерия появилась более 75 тысяч лет назад и с тех пор эволюционирует вместе с людьми.

Дмитрий Шевченко