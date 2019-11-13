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Врачу задолжали полмиллиона зарплаты
Один из Камчатских врачей смог добиться выплаты полумиллионого зарплатного долга только через прокуратуру и суд, сообщает DEITA.RU.
В краевой прокуратуре рассказали, что с 2018 сотруднику одной из больниц неверно начисляли заработную плату, приводя ее в неполном объеме.
«Врач работал сверхурочно, с вредными условиями труда, в выходные, праздники и дежурства, а так же ночью и выезжал на домашние дежурства», - отметили в ведомстве.
Всего же больница должна была доктору 568 тысяч рублей. Прокурор заявил ряд требований, которые медучреждение исполнило в полном объеме. Так, сотруднику выплатили всю полагающуюся сумму.
Напомним, что 7 ноября сообщалось о том, что Госудума рассмотрит законопроект о новых правилах списания долгов по зарплате с работодателя. Если сейчас для выплаты долгов работник должен обратиться в суд, то при принятии нового закона достаточно рассказать о нарушениях и задержках выплат трудиспектору, чтобы началась проверка. После этого, в случае отказа работодателя в оплате, исполнительный лист придет уже приставам.
Александра Маслова