В московском аэропорту Внуково правоохранители задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Как информирует агентство, 12 июня в линейный отдел полиции во Внуково поступило заявление от представителя одной из российских авиакомпаний о том, что возле стойки регистрации пассажир нарушает общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции доставили гражданина в дежурную часть и составили протокол за мелкое хулиганство.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержан вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев.

Ранее Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили реальные сроки. Суд признал спортсменов виновными в причинении умышленного вреда здоровью во время потасовки.

Дмитрий Санников