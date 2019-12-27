Вражеские шпионы замечены у границ России

Данные об иностранной разведке опубликовало Минобороны РФ. 34 летательных аппарата зафиксировано у границ государства, сообщает DEITA.RU.

По озвученной Минобороны информации, три раза российские истребители перехватывали и сопровождали иностранные аппараты. Таким образом, воздушные границы России не были нарушены.

Напомним, что с марта 2014 года – знакового для страны события – присоединения Крыма – российские пограничники зафиксировали более тысяч иностранных беспилотников на возвращенной территории.

Отметим, что в начале декабря Владимир Путин подписал закон, согласно которому представители российских силовых ведомств могут сбивать беспилотные аппараты на территории охраняемых объектов.

Теперь сбивать такие аппараты можно над стадионами, над площадками концертов и фестивалей, которые проводятся на территории РФ.

Александра Маслова