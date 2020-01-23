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Вредная работа: чем опасен трудоголизм
По результатам недавних исследований ученых, трудовые перегрузки и эмоциональное выгорание на работе, вызванное чрезмерным напряжением и стрессом, может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости.
Еще в 70-х годах прошлого века ученые обратили внимание на связь между эмоциональным выгоранием и постоянными стрессами на работе. Так же они отметили, что основные признаки выгорания аналогичны признакам неврастении – повышенному раздражению, нарушению цикла сна и упадку сил. Люди быстро утомляются, становятся апатичными, циничными, проявляют безразличие к окружающим.
По мнению ученых, это связано с уменьшением нейронов в гиппокампе. Проще говоря, из-за повышенных эмоциональных нагрузок клетки мозга начинают разрушаться, что может стать причиной угнетенного состояния, потери памяти и ранней деменции.
Постоянное нервное напряжение от чрезмерной работы может повлиять и на истощение сердечно-сосудистой системы, а позже привести к развитию раннего инфаркта, инсульта и гипертонии.
Еще одним опасным последствием трудоголизма может стать сахарный диабет. Связано это с тем, что при длительных нервных нагрузках в организме снижается выработка кортизола – гормона стресса, отвечающего за уровень энергии и синтез клеточных ферментов. Это может спровоцировать ожирение и диабет второго типа. Если же человек уже страдает такой проблемой, то постоянные стрессы могут помешать ему бороться с болезнью.
Ирина Елкина