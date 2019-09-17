«Вредные автосоветы»: краткая инструкцию по «убийству» ручника

Автоэксперты рассказали, какие действия российских водителей значительно сокращают срок жизни ручного стояночного тормоза. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Автовзгляд».

Итак, что нужно делать, чтобы «ручник» прослужил автолюбителю как можно меньший срок. Во-первых, игнорируйте значок поднятого ручного тормоза на приборной панели авто. Пара поездок с загоревшейся лампочкой и тормозные барабаны вместе с колодками деформируются настолько, что придется менять весь тормозной механизм.

Во-вторых, продолжайте слегка блокировать колеса автомобиля, взводя «ручник» на один-два щелчка. Не зря же в народе говорят, что этот способ существенно экономит тормозной запас ручного стояночного тормоза. А то, что машина обязательно покатится по едва заметному склону от сильного порыва ветра – ничего страшного. Купите новый механизм. Сразу после того, как заплатите за ремонт пострадавших авто, неудачно припаркованных внизу.

В-третьих, продолжайте тормозить ручным тормозом во время движения, чтобы развлечь себя «полицейской петлей». Пара таких трюков точно «убьет» механизм в рекордный срок, добавив вам в копилку впечатлений пару ДТП в связи с неуправляемым заносом авто.

В-четвертых, резко снимайте автомобиль с ручного тормоза зимой без предварительного прогрева. Оторванные тормозные колодки, которые успели вмерзнуть в железо на ночь, безнадежно заклинят работу колес.

И пятое, самое важное, правило: никогда не проводите диагностику «ручника». Пусть внезапно оборванный или растянутый удерживающий трос станет для вас «приятным» сюрпризом.

Екатерина Цой