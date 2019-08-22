Власти хотят отвадить население от употребления продуктов, которые вредят людям, сообщает DETA.RU.

Правительство Германии готовится провести эксперимент, в рамках которого такие виды продуктов, как красное мясо, жирные и сладкие изделия, а также табак начнут облагаться большими налогами.

Как пишет издание Business Insider, целью таких мер является снижение затрат на медицинскую сферу. Дело в том, что именно эти категории продуктов являются источниками повышенной заболеваемости граждан.



Как отмечают специалисты, уменьшение их употребления может привести к ежегодной экономии нескольких миллионов евро за счёт снижения людей, болеющих сахарным диабетом, раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Стоить отметить, что российские коллеги немецких чиновников и медиков также отмечают понижение интереса жителей страны к красному мясу и других перечисленным продуктам.

Специалисты заметили, что люди всё больше склоняются к выбору здоровой пищи. Впрочем, экономисты также связывают падение спроса на мясо ростом цен в магазинах.

Дмитрий Шевченко