Вредные советы: как поскорее отдать свои деньги карманникам

Воры-карманники также остро ощущают на себе кризисную ситуацию в стране. Какие действия помогут карманникам легче и быстрее получить деньги от простых работяг – в рубрике «Вредные советы» от DEITA.RU.

Стоит помнить, что карманник – не экстрасенс и не знает точно, где именно Вы храните деньги и какой суммой располагаете. Поэтому сначала необходимо показать всем вокруг, сколько денег находится в портмоне. Крупные купюры не стоит убирать в отдельный кармашек под замок, лучше, чтобы окружающие убедились, что у вас действительно есть, чем поживиться.

Лучше всего хранить деньги в нагрудном или заднем кармане брюк – так карманнику будет проще их изъять. Прогуливаясь, к примеру, по парку, с Вами может «случайно» столкнуться незнакомец, в результате чего можно лишиться денег из нагрудного кармана. Поэтому желательно не убирать деньги во внутренний карман пиджака, и не усложнять и без того непростую жизнь карманников.

Все деньги желательно класть в одно место – так вор сможет утащить сразу все средства. Совсем не обязательно делить деньги даже на две части и малую часть использовать для ежедневных расходов, оставляя большую часть в более надёжном месте. Если Вы находитесь за границей, также не нужно прибегать к тому, чтобы оставить значительную часть средств в сейфе на рецепшен отеля.

Крупные суммы не следует держать «ближе к телу» - во внутреннем кармане. Лучше упаковать средства в сумку. Грабитель в таком случае сможет вырвать её из рук, а дамскую сумочку даже разрезать. Если укромно спрятать деньги, вор попросту не сможет к ним пробраться.

Ещё один важный совет – постоянно проверяйте, на месте ли деньги. В данном случае воришка сможет точно узнать, где находятся деньги и украдёт их. Если средства в сумке – крепко держите её в том месте, где спрятаны купюры, если деньги в кармане – чаще проверяйте наличие портмоне. В таком случае карманнику будет проще сориентироваться.

Следуя подобным несложным советам, можно будет сделать карманников гораздо счастливее за свой счёт.

Софья Корф