Как обмануть доверчивого человека и заработать при минимуме вложений – еще одна схема мошенников, на которую попадаются россияне – в «лайфхаке» DEITA.RU.

Вашим первым шагом должен стать анализ текущих трендов – новомодных течений и общей обстановки в стране. Когда Вы поймёте, что населению интересно всё волшебное и дающее быстрый эффект, смело заказывайте производство большой партии обычных магнитных браслетов. Однако о том, что они самые простые, обывателю знать необязательно.

Следующий шаг заставит Вас потрудиться. Необходимо будет составить инструкцию к браслету, но такую, чтобы россиянин легко поверил в магические свойства предмета. Так как вы хотите заработать как можно больше денег, необходимо охватить побольше категорий населения, поэтому браслеты будут ориентированы на самых разных людей. Для бизнесменов можно сделать браслет «Активатор интеллекта», для девушек, которые ищут суженого - «Чаровница», для желающих стать родителями – «Аист».

Важно! При составлении инструкции и описания товара, необходимо использовать размытые и непонятные формулировки, чтобы измерить КПД устройства было максимально затруднительно! Главные ваши помощники в деле – это сила человеческой веры и эффект плацебо.

Остерегайтесь сознательных граждан, которые, найдя браслет вашего производства на парковке, как корреспондент DEITA.RU, решатся вскрыть его и расскажут на весь честной интернет, что внутри – обычные магнитные пластинки, чем смогут подорвать репутацию, а главное доход вашего дела. Ведь цена 7800 рублей за единицу – такая привлекательная ...для вас, мошенников и обманщиков.

Подводя итог вышеописанному, остаётся напомнить людям, рискующим попасть в ловушку обманщиков, о важности личностного развития. Как бы ни хотелось «здесь и сейчас» найти супруга, стать умным, уверенным в себе и красивым человеком, на достижение цели придётся потратить время и определенные усилия. Необходимо помнить, что волшебные гаджеты не заменят чтения книг, занятия спортом и социализацию.

Софья Корф



