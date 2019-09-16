Вредоносную программу обвинили в недоливе топлива

К такому выводу пришло следствие во время разбирательства по делу хищения на ставропольских автозаправках, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет «Ъ».

ФСБ России продолжит расследование дела о хищения средств на заправках Ставропольского края. По имеющейся информации, преступное сообщество, которое похищало деньги при продаже автомобильного топлива, организовало свою деятельность с привлечением специальных вирусных программ в 2012 году.

Криминальная схема задействовала 24 человека, среди них были разные специалисты — от IT-специалистов до поставщиков.

Отмечается, что продлевать сроки пришлось из-за отсутствия результатов компьютерно-технической экспертизы. Ее невозможно получить последние два года.

Екатерина Брязгунова