Ограничения по продаже алкоголя в розницу могут дать на откуп региональным властям, сообщает DEITA.RU.

Согласно законопроекту, который в ближайшее время будет рассмотрен в Госдуме, региональные власти смогут самостоятельно устанавливать ограничения по времени продажи алкогольной продукции.

Примечательно, что ограничения могут быть наложены и в заведениях общественного питания. Кроме этого, органы смогут установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Авторы инициативы отмечают, что розничная продажа алкогольной продукции в заведениях общественного питания должным образом не регламентирована, что создаёт благоприятную почву для деятельности различного вида питейных заведений.

Многочисленные обращения граждан, проживающих в многоквартирных домах, связаны с жалобами на нарушение покоя, тишины, санитарного состояния подъездов.

Дмитрий Шевченко