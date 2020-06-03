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Время собирать чемоданы: жители покидают Приморье

багаж, сумка, чемодан, туризм

Выезжают из Приморья как в другие регионы России, так и в другие страны

За январь-март 2020 года численность населения Приморского края уменьшилась на 2701 человека и на 1 апреля 2020 года составила 1893.2 тыс. человек, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Приморскстата.                  

В целом по краю за январь-март 2020 года зарегистрировано 4355 родившихся малышей (9.2 родившихся на 1000 человек населения). За январь-март 2020 года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 1.5 раза, что соответствует аналогичному периоду прошлого года и составило 6630 человек (14.1 умерших на 1000 человек населения). Мужская смертность превысила женскую на 4% и составила 3380 человек.

Показатель младенческой смертности составил 3.5 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (в январе-марте 2019 – 5.1).

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-март 2020 года составило 3931 человек (на 4.9% больше, чем за соответствующий период 2019), из других стран – 2136 человек (меньше в 1.7р). Выехало в другие регионы России 4141 человек (на 7.9% меньше),
в другие страны – 2352 человека (на 7.6% больше).

За январь-март 2020 года сменили регистрацию на территории края – 9781 приморец (на 0.1% больше, чем за январь-март 2019), причем из них 4705 человек сменили постоянную регистрацию по месту жительства.

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