Врезался в столб: появилось видео ДТП в столице

Серьезная авария случилась в дальневосточной столице в субботу, 21 декабря, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия прислали в редакцию очевидцы.

По словам свидетелей, ДТП произошло на улице Стрелковой. Лёд намерз на дороге, поэтому водитель не смог справиться с управлением и машину занесло. В результате авто врезалось в столб.

Сведений о том, что в аварии есть пострадавшие, не поступало. Однако автомобиль ждет длительный дорогостоящий ремонт.

Отмечается, что на Стрелковой постоянно текут сточные воды.

Ранее прошла информация о том, что 11 декабря во время снегопада в Приморье произошла самая массовая авария за всю историю региона.

Екатерина Брязгунова