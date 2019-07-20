Жалоба оппозиционера может изменить расклад на выборах губернатора Забайкальского края, сообщает DEITA.RU.

Проблемы с регистрацией в качестве кандидата могут возникнуть у врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова. В краевой избирком на него пожаловался активист Александр Жданов. По мнению оппозиционера, Осипов подал заявление как самовыдвиженец в обход Устава Забайкальского края, который на тот момент позволял регистрировать кандидатов только от политических партий.

Как сообщает ИА «Чита.Ру», Избирательная комиссия Забайкальского края зарегистрировала жалобу оппозиционного активиста Александра Жданова. Жалоба будет рассмотрена в установленном порядке и в установленные законом сроки.

Между тем, администрация губернатора сохраняет спокойствие, не удивляясь жалобе на якобы незаконное выдвижение Осипова. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Алексей Казаков смог прокомментировать только, что «жалобами на выборах никого не удивишь». Это может свидетельствовать о том, что у команды нет чётких сценариев работы в кризисных ситуациях, если даже такая небольшая оплошность, как несоответствие предпринимаемых шагов действующему уставу региона, способна оказать влияние на электоральные процессы в регионе.

Дмитрий Санников