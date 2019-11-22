Врио вице-губернатора Приморья отреагировала по жалобу по детскому саду

Заместитель губернатора Приморья, курирующая вопросы образования, Наталья Бондаренко отреагировала на анонимную жалобу по детскому саду №9 города Владивостока. Руководитель краевого департамента образования без предупреждения посетила дошкольное учреждение с внеплановой проверкой, сообщает DEITA.RU.

На руководство детсада №9 в администрацию края пожаловался один из родителей. Заявитель подробно описал в своем письме ряд нарушений в детском саду, в том числе, крайне маленькие порции еды. Слова автора обращения не могли остаться без внимания, поэтому было принято решение провести внеплановую инспекцию в детском саду, что называется, «по горячим следам», рассказала Наталья Бондаренко.

Во время посещения учреждения врио вице-губернатора обнаружила химические вещества на полке под товарным видом. Замглавы Приморья распорядилась убрать препараты, поскольку коммерческой деятельности не место в муниципальном учреждении. Она добавила, что наличие косметических средств в прямом доступе для детей опасно для их здоровья. Наталья Бондаренко пообещала вернуться в детский сад и проконтролировать исправление ситуации. В противном случае замгубернатора пообещала пойти на жесткие меры по отношению к руководству детского сада.

Также во время инспекции были выявлены проблемы с квалификацией воспитателей. При этом, заведующая не могла уточнить Наталье Бондаренко размер заработной платы педагогов и принцип начисления выплат.