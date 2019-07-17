В июле 56 613 частным клиентам Дальэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») направил по электронной почте счета-квитанции за потребленную электрическую и тепловую энергию. С начала года число абонентов, пожелавших получать электронные квитанции, увеличилось на 8 тысяч.

Данная форма доставки платежных документов позволяет потребителю иметь к ним доступ даже за пределами своего населенного пункта – на отдыхе или в командировке. При этом вероятность утери квитанции из-за ненадлежащего состояния почтового ящика или его отсутствия сводится к минимуму. Еще одним преимуществом перед бумажными носителями является более высокая степень защиты от неправомерного доступа к личным данным, указанным в квитанции.

Оформить заявку на получение квитанции по электронной почте можно на сайте ПАО «ДЭК» (www.dvec.ru/dalsbyt/private_clients/receipts/), заполнив анкету в электронном виде, или обратившись в ближайший клиентский офис энергокомпании.

Также ДЭК предоставляет своим клиентам из числа физических лиц возможность сверять начисления за потребленную электроэнергию, распечатывать дубликаты квитанций, передавать показания приборов учетаon-line, зарегистрировавшись в Личном кабинете. Все функции Личного кабинета доступны в его мобильной версии в круглосуточном режиме.