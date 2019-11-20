Все больше дорог Уссурийска освобождаются от ледяной корки

Более 900 кубометров снега вывезли из Уссурийска за ночь - порядка двенадцати с половиной тысяч километров городских дорог освобождены от ледяной корки. Об этом сообщает DEITA.RU.

В городской мэрии отметили, что оперативная очистка проезжих частей осуществлялась за счет сил двадцати двух единиц спецтехники: грейдеров, КамАзов, погрезчиков, тракторов и т.д. Помимо борьбы с заледеневшими снежными осадками, рабочие были заняты посыпкой дорог антигололедными реагентами - сто тринадцать кубометров смесей песка и соли израсходованы в ходе ночных работ.

«Улицы Агеева, Чичерина, Фрунзе, Володарского, Суханова, Вейса, Октярьская, Русская, Промышленная, Угловая, Фабричная, Заречная, Рабочая, Кузнечная и Стаханова очищены от снежных завалов и льда», - рассказали в УМУПТС.

В это время порядка двадцати рабочих и десяти единиц дорожной техники устраняли последствия «снежного апокалипсиса» на пешеходных зонах, чтобы максимально снизить уровень травматизации населения на гололедице.

Сотрудники Примавтодора тоже продолжают круглосуточно очищать от снежных залежей пригородные дороги, ведущие к селам городского округа. Безопасное движение авто восстановлено на подъездах к Каменушке, Борисовке и Заречному, а также на всей протяженности уссурийской объездной трассы.

«На дневные дорожные работы на Владивостокском шоссе и улице Некрасова уже вышли семь рабочих и шесть спецмашин. На расчистку улиц Раздольная, Декабритов, Лермотнова, Попова и другие направлены тридцать единиц техники. Грейдеры продолжают освобождать от наледи важные трассы, ведущие к Монакино, Боголюбовке, Кугуки, Линевичи и Пуциловке», - отметили в мэрии Уссурийска.

Екатерина Цой



