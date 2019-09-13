Все больше сахалинских семей становятся многодетными

Количество многодетных, имеющих четверых и более детей, среди островитян увеличилось. Если посмотреть на статистику, в Сахалинской области за восемь месяцев текущего года в 194 семьях родился четвертый ребенок, тогда как в прошлом году за аналогичный период таких случаев было 182. Шестой малыш появился на свет уже в 29 семьях, в 2018-ом – в 16, сообщает DEITA.RU.

«Благодаря мерам поддержки у сахалинцев и курильчан появляется уверенность в завтрашнем дне, и они не боятся заводить детей, – отметила начальник отдела семейной политики министерства социальной защиты Сахалинской области Галина Щекотова. – Радует статистика, которая показывает, что в нашем островном регионе становится все больше многодетных семей, у которых рождается четверо и больше детей».

Так, за первенца родители получают единовременную выплату в размере около 55 тысяч рублей. При этом мамы, родившие первого малыша в возрасте от 19 до 25 лет, получают региональный материнский капитал – 150 тысяч рублей. При появлении на свет второго ребенка сумма материнского капитала в островной области составляет более 200 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, с 1 апреля в этом году ввели еще одну новую меру поддержки. Теперь всем новоиспеченным мамам при выписке из роддома дарят набор для ухода за новорожденным. В комплекте есть подгузники, средства для купания, термометр, детский крем, разовые пеленки. Подарок полагается на каждого малыша, даже если это двойняшки или тройня.

В комплексе мер поддержки предусмотрены ежемесячные выплаты на питание малышей до трех лет – более 2 тысяч рублей. Малоимущие семьи при рождении ребенка могут компенсировать расходы на покупку коляски (до 20 тысяч рублей) и товаров для новорожденного (до 10 тысяч рублей). А для семей с низкими доходами предусмотрена также материальная помощь на покупку предметов домашней обстановки, в том числе кроватки, комода, пеленального столика.

По инициативе губернатора области Валерия Лимаренко с 1 июля ввели социальную выплату на малышей в возрасте от полутора до трех лет, которым не хватило мест в детских садах. Размер ежемесячного пособия – более 14 тысяч рублей.

К слову, областное правительство предоставляет выплаты на улучшение жилищных условий. При появлении на свет второго ребенка родители могут получить около 250 тысяч рублей на погашение ипотеки. Для семей с тремя детьми предусмотрена единовременная выплата на покупку или строительство жилья – до 2 миллионов рублей. Семьи, где воспитывается четверо и более детей, могут рассчитывать на более весомую поддержку в решении квартирного вопроса – в среднем 7,5 миллионов рублей.

Всего в области пользуются различными мерами поддержки около 50 тысяч островных семей.

Михаил Светлов