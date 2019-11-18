Все больше жителей Владивостока принимают участие в утренних зарядках

В субботу, 16 ноября, порядка 350 жителей Владивостока во главе с губернатором Олегом Кожемяко приняли участие в утренней зарядке на стадионе «Строитель», который открылся после реконструкции, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал фитнес-тренер Илья Гордеев, он довольно часто проводит общие зарядки, и всегда рад принять участие в подобных мероприятиях.

«Мы уже давно сотрудничаем с общественным движением «Приморье за спорт». Совсем недавно проводили подобную зарядку в поселке Трудовое. За последний год зарядки стали более масштабными, но конечно нам как тренерам хотелось бы чтобы больше людей стояло в планке. Родители, приводящие своих детей, тоже должны принимать участие в зарядках и своим примером показывать заинтересованность и вовремя включаться в процесс», - отметил фитнес-тренер «Геометрии фитнеса» Илья Гордеев.

По его словам, за последний год количество участников выросло в несколько раз, если раньше приходило менее 30 человек, то в субботу на стадион строитель пришло несколько сотен человек.

«Мы принимаем участие в зарядках не постоянно, но стараемся это делать. Для наших детей это конечно очень полезная вещь, однако детям необходимо показывать пример. Даже тот факт, что сегодня мы пришли по приглашению, не остановил нас от участия в общей зарядке», - рассказала жительница Владивостока Александра.

Напомним, что утренние зарядки начали набирать популярность около года назад во время предвыборной гонки, инициировал проведение зарядок и одним из главных участников тогда стал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Иван Крышан