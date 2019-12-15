Все, что нужно знать о пособиях на детей в 2020 году

Новые выплаты, увеличение лояльности и сроков предоставления средств на детей ожидает россиян в наступающем году, сообщает DEITA.RU.

СССР, а затем и Россия прошли через несколько демографических провалов, один из которых произошёл в сороковых годах прошлого столетия, второй в легендарных девяностых. Дабы устранить последствия демографических кризисов, правительство приняло решение усилить поддержку матерей и отцов с 2020 года.

С первого дня Нового года в силу вступят поправки в закон, благодаря которым родители или усыновители ребёнка будут получать пособие на детей до исполнения последними трёх лет. Таким образом, срок увеличится вдвое - на сегодняшний момент выплаты положены до полутора лет.

Кроме того, изменится правило определения права на данные выплаты. Сегодня семья имеет право претендовать на выплату пособия, если среднедушевой доход составляет полтора прожиточных минимума, определённых регионом. С первого дня Нового года, как сообщает Минтруд, порог будет увеличен до двух.

Число регионов России, в которых регулярно направляется федеральное софинансирование на третьего и последующих детей, расширится.

В 2020 году выплаты по родовому сертификату будут увеличены на одну тысячу рублей. Мера призвана сократить количество абортов.

Хорошие новости есть и для держателей ипотеки - при рождении третьего ребёнка средства в размере 450 тысяч рублей из бюджета страны могут быть направлены на частичное погашение ипотечного кредита.

Софья Корф