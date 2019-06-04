Спецслужбы потребовали у компании ключи шифрования, сообщает DEITA.RU.



Журналисты РБК узнали, что ФСБ потребовала от Яндекса предоставить им ключи шифрования. Благодаря им спецслужбы смогут получить доступ к данным всех россиян, которые используют для работы или личных целей программы и сервисы отечественной компании. Речь идет о сервисах «почта» и «диск».

Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, требования от ФСБ в компании получили еще два месяца назад. Однако там решили не идти навстречу спецслужбам и не давать ключи.

Если Яндекс все же согласится выполнить требования ФСБ, то спецслужбы получат не только доступ к фото и перепискам, но также к логинам и паролям, и метаданным. Кроме того, они смогут анализировать трафик.

По данным источника РБК, компания не хочет рисковать своей репутацией. Пользователи могут уйти к иностранным конкурентам, с которых ФСБ не требует ключей шифрования. Тем временем за отказ выполнить такие требования предусмотрены санкции вплоть до блокировки ресурса.

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Елена Миронова