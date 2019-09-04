Столица вновь встала в одной большой пробке, сообщает DEITA.RU.



В первый день ВЭФ дороги дальневосточной столицы то и дело перекрывают. В среду, 4 сентября, ГИБДД перекрыли ряд важных дорог города – предположительно из-за того, что на Русский едет кортеж премьер-министра Японии.

На данный момент перекрыта Светланская, Посьетская, Золотой Мост и микрорайон Снеговая Падь.





Японский премьер передвигается на черном мерседесе с московскими номерами.

Елена Миронова