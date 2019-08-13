Пенсионная реформа, так внезапно вторгшаяся в жизнь россиян, изменила многое в умах обывателей. Тема по сей день остаётся очень актуальной. Как поступать выгоднее для будущих пенсионеров, выяснял корреспондент DEITA.RU.

Когда молодой человек задумывается о своём пенсионном будущем, перед глазами возникают весьма неясные образы. Сколько денег я как гражданин Российской Федерации гарантированно смогу получать в месяц и какой минимальный стаж нужен для этого?

Сайт Пенсионного фонда РФ предлагает самому просчитать свою будущую пенсию. Так, если указать в стаже и заработке значение «0», а также за всю жизнь не родить ни одного ребёнка, то сайт сообщает о минимальной выплате размером чуть более пяти тысяч рублей. При этом, на сайте указано, что данная сумма будет увеличена до показателя прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе страны. Так, в Приморском крае прожиточный минимум определён в размере 10 353 рублей. Если верить информации на сайте ПФР, меньше данной суммы пенсионер получать не будет.

Как ситуация обстоит с теми людьми, у которых стаж работы не столь велик? Отработав официально чуть более двадцати лет, женщина из Якутии (северный регион России) получает пенсию в размере порядка 12 600 рублей. До прожиточного минимума пенсионеров по региону ей доплачивают ещё порядка тысячи рублей. Таким образом, даже имея неплохой стаж работы, пенсия не достигает уровня прожиточного минимума. Стоит ли вообще работать официально в подобном случае?

Не отработаешь ни дня официально – получишь свои «чуть больше десяти» тысяч рублей на руки, не доработаешь до необходимого стажа пару лет – и тебе положен всё тот же минимум. Тем не менее, отчисления стабильно «утекали» из зарплаты работника Пенсионный фонд, и здесь нужно напомнить, что деньги немаленькие — 22 процента от заработной платы, а при доходах в 40 тысяч — 8,8 тысячи рублей, из них шесть процентов — в накопительную часть пенсии.

При этом сохраняют риски того самого «камня преткновения» накопительных отчислений, в том числе, в негосударственные пенсионные фонды. Данная весьма нестабильная схема работает лишь только на вливание средств, получить свои ежемесячные выплаты будет достаточно сложно. За примером далеко ходить не надо — совсем недавно стало известно, что негосударственный пенсионный фонд «Согласие» обвиняют в хищении 11 миллиардов рублей. А о том, что с 2014 года накопительная часть пенсии заморожена и все средства, переводимые работодателем в Пенсионный фонд, идут нынешним пенсионерам, и вообще лучше не напоминать, ведь мораторий действует до 2020 года… Стоит отметить, что, судя по тенденции, он и дальше будет продлеваться. Ведь так удобнее властям.

При подобных раскладах сохраняется ли смысл в официальном оформлении на работу? Сотрудник сможет с большим успехом сам накопить себе если не на безбедную, то хотя бы на комфортную старость. Если учесть налоговые отчисления за всю жизнь, к старости можно накопить сумму, необходимую для покупки квартиры, которую можно будет сдавать. Либо ту же сумму определить в виде вклада под неплохие проценты.

Резюмируя, можно обозначить, что государство будто «играет» не на стороне граждан. Делая нужные отчисления в пенсионный фонд, работник ежемесячно лишается части зарплаты, которую может не получить, став пенсионером. Неужели быть законопослушным гражданином в России – экономически невыгодно?

Софья Корф