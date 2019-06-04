Президент Владимир Путин встретился главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Главный российский экономист отрапортовал президенту: все идет по плану, сообщает DEITA.RU.



Так, согласно докладу Орешкина, рост ВВП за прошлый год составил 2,3 процента. ВВП эта новость порадовала - «Это больше, чем мы ожидали и прогнозировали», ответил Владимир Путин.

По словам министра, это самый динамичный рост с 2012 года, однако оба политика посчитали такие темы недостаточными. Ведь по недавним заявлениям Путина, страна должна развиваться гораздо быстрее конкурентов, чтобы достичь уровня ведущих мировых держав.

Инфляция в этом году достигла максимума в марте – 5,3 процента, но это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик, и сейчас начнет замедляться, уверен Орешкин.

Также Минэкономразвития обещает идти в регионы. Сейчас выбраны наиболее слабые по экономическим показателям субъекты, и каждый из них будет курировать определенный член правительства Дмитрия Медведева.

Следить за исполнение нацпроектов в регионов также обещают тщательно и детально.

Пессимистично Орешкин высказался касательно темы жилищного строительства. «тоже показывает отрицательные результаты, потому что отрасль сейчас перестраивается под новый режим» - отметил он.

Отметим, согласно докладу Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России, роста поступлений по внутреннему НДС относительно ВВП не произошло, несмотря на то, что с 1 января 2019 года базовая ставка НДС повысилась с 18 до 20 процентов.

«У нас не очень хорошая статистика по первому кварталу 2019 года, но мы это и ожидали. Ряд решений – повышение НДС – в целом экономикой переносится лучше, чем многие ожидали. За первый квартал рост замедлился» - уточняет Орешкин.

Максим Орешкин и глава Минфина Антон Силуанов впряглись в «инвестиционную упряжку». Чиновники пообещали Путину пересмотреть механизмы и устранить барьеры, мешающие притоку еще бОльших инвестиций в российские регионы.

Министр Экономразвития также с гордостью отметил, что в рейтинге Doing Business Россия сейчас поднялась на 31-е место.

«Экономический рост начнет к концу года ускоряться!» - обнадежил президента России Максим Орешкин.

Василий Кучин