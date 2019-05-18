Пробка сковала улицу Калина во Владивостоке в субботу, 18 мая, сообщает DEITA.RU. Новый торговый комплекс «Калина Молл» стал тому причиной в очередной раз.

Судя по Картам. Яндекс, протяженность пробки составляет свыше 600 метров. Автомобильный затор начинается в районе остановки Мальцевская и заканчивается за остановкой Чайка.

Средняя скорость движения в пробке 10 километров в час в сторону Чуркина и 15 километров в час в обратном направлении.

Стоит отметить, что в дальневосточной столице точечно можно наблюдать заторы. Так, автомобили толкаются на Борисенко и Фадеева из-за того, что перекрыта дорога. Стоят Партизанский проспект и проспект 100 лет Владивостоку.

Екатерина Брязгунова