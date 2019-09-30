Новости
Возраст выхода на пенсию повысят на три года
30 Сентябрь 2019, 09:30
Все лесные пожары ликвидированы
30 Сентябрь 2019, 09:15
Китайские СМИ назвали преемника Путина
30 Сентябрь 2019, 08:48
Ввозить катера стало выгодно через Русский
30 Сентябрь 2019, 08:03
Путин установил акциз на топливо
30 Сентябрь 2019, 07:31
Европротокол подорожал во всех регионах России
30 Сентябрь 2019, 06:08
Захарова опасается вести переговоры с Вашингтоном
30 Сентябрь 2019, 05:17
Центробанк установил размер комиссий для быстрых платежей
30 Сентябрь 2019, 04:22
Все лесные пожары ликвидированы
30 Сентябрь 2019, 09:15
В России ликвидированы все лесные пожары, сообщает DEITA.RU по материалам федеральной Авиалесоохраны.
Ранее сообщалось, что в России активно тушат один лесной пожар на одном гектаре. Но по состоянию 00.00 московского времени 30 сентября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет.
Как отмечали приморские синоптики, продолжительное время в Приморье отсутствовали осадки и установилась высокая температура воздуха, поэтому уровень пожароопасности продолжает увеличиваться.
В минувшие выходные на юго-западе Приморского края (Хасанский район),в западных и восточных районах (Уссурийский, Хорольский, Ольгинский, Дальнегорский, Тернейский) ожидался 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям.Дмитрий Санников