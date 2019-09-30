Все лесные пожары ликвидированы

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лес

В России ликвидированы все лесные пожары, сообщает DEITA.RU по материалам федеральной Авиалесоохраны.

Ранее сообщалось, что в России активно тушат один лесной пожар на одном гектаре. Но по состоянию 00.00 московского времени 30 сентября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет.

Как отмечали приморские синоптики, продолжительное время в Приморье отсутствовали осадки и установилась высокая температура воздуха, поэтому уровень пожароопасности продолжает увеличиваться.

В минувшие выходные на юго-западе Приморского края (Хасанский район),в западных и восточных районах (Уссурийский, Хорольский, Ольгинский, Дальнегорский, Тернейский) ожидался 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям.

Дмитрий Санников

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