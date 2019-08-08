Обновление 12.28
В первой половине дня четверга, 8 августа, в бухте Ольга замечены первые северокорейские рыболовецкие лодки. Как отмечает pogoda_25_region, по сравнению с 2018 годом их немного.
Напомним, годом ранее во время тайфуна в бухте можно было наблюдать до 200 корейских лодок одномоментно. После непогоды разбитые лодки еще долго выкидывало на приморский берег. Местные жители в них находили даже живых людей.
Видео: pogoda_25_region
Обновление 11.41
Но самые сильные дожди ожидаются и в Приморье, 12 и 13 августа, сообщили в Gismeteo.
Обновление 11.39
Утро началось не с кофе и для жителей улицы Фадеева Владивостока. Как пишет dpskontrol_125rus, дерево упало на машину. Массивную древесину подмыло вместе с корнями. По мнению местных жителей, тротуар положили с явными нарушениями, как и бордюр, собственно. «В итоге дерево подмыло, и оно оказалось на машине», — рассказывает мужчина.
Видео: dpskontrol_125rus
Обновление 11.37
Первыми жертвами стихии Владивостока стали жители улицы Космонавтов. Под удар дождей попали десятки припаркованных автомобилей, они оказались по капот в воде. Владельцам пришлось почти доплывать до своих железных коней. Первые эвакуаторы отправились по указанному адресу, чтобы спасать машины.
Напомним, что подобная ситуация происходит из года в год. Каждый раз при сильных ливнях Космонавтов первая уходит под воду.
Ранее
Приморье в ожидании шторма. Тайфун «Франциско» уже похозяйничал в Японии и Корейском полуострове.
Синоптики предсказывали сильные ливни на 8 и 9 августа, однако «Франциско» решил «удивить» приморцев и ударил уже вечером 7 августа.
Правда, радоваться рано. Штормовое предупреждение сохраняется на территории края. Днём 8 августа и ночью 9 августа на Приморье обрушатся сильные ливни. Что приведёт к поднятию уровня воды, размытию дорог. Некоторые краевые районы не только зальёт, там ожидаются ещё грозы и молнии.
Больше всего переживают жители Хасанского Уссурийского, Октябрьского, Шкотовского, Партизанского, Лазовского, Ольгинского районов. По традиции, эти регионы страдают больше всего в крае.
Екатерина Кононенко