Обновление 11.37

Первыми жертвами стихии Владивостока стали жители улицы Космонавтов. Под удар дождей попали десятки припаркованных автомобилей, они оказались по капот в воде. Владельцам пришлось почти доплывать до своих железных коней. Первые эвакуаторы отправились по указанному адресу, чтобы спасать машины.

Напомним, что подобная ситуация происходит из года в год. Каждый раз при сильных ливнях Космонавтов первая уходит под воду.

Ранее

Приморье в ожидании шторма. Тайфун «Франциско» уже похозяйничал в Японии и Корейском полуострове.

Синоптики предсказывали сильные ливни на 8 и 9 августа, однако «Франциско» решил «удивить» приморцев и ударил уже вечером 7 августа.

Правда, радоваться рано. Штормовое предупреждение сохраняется на территории края. Днём 8 августа и ночью 9 августа на Приморье обрушатся сильные ливни. Что приведёт к поднятию уровня воды, размытию дорог. Некоторые краевые районы не только зальёт, там ожидаются ещё грозы и молнии.

Больше всего переживают жители Хасанского Уссурийского, Октябрьского, Шкотовского, Партизанского, Лазовского, Ольгинского районов. По традиции, эти регионы страдают больше всего в крае.

Екатерина Кононенко